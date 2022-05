Grande quantidade de drogas, armas e demais produtos foram apreendidos

Os guardas lograram êxito em localizar uma sacola contendo: 61 celulares, 1 revólver 32, 1 Pistola PT 765, 11 munições, 32 carregadores de celular, 25 fones de ouvido, 11 Chips, 5,280 kg de Maconha e 2,926 kg de Cocaína. Na ação 2 indivíduos foram presos. Todo o material foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Franco para a elaboração de Boletim de Ocorrências.

No domingo, dia 30, o CPP registrou outra apreensão. A visitante apresentou anormalidade em sua imagem ao passar pelo escâner corporal. Visto que a mulher negava estar com algo introduzido, foi encaminhada para UPA de Franco da Rocha. No local foi constatado estar introduzido um invólucro em sua genitália.

No invólucro haviam dois pacotes plásticos com substâncias análogas à cocaína, num total de 175 gramas. Ainda no pacote estavam duas páginas com 874 micropontos semelhantes à M-4.

Os ilícitos e a visitante foram encaminhados à Delegacia de Polícia local.

Ainda em Franco da Rocha, no último domingo, dia 30, na Penitenciária III “José Aparecido Ribeiro” um visitante foi preso em flagrante ao tentar ingressar na unidade com entorpecentes. O homem foi identificado como sendo pai de um recluso.

A apreensão aconteceu após o visitante ser submetido à revista mecânica, feita por meio do escâner corporal. Os servidores identificaram um objeto estranho no corpo da pessoa que ao ser questionada declarou que trazia drogas camufladas em sua roupa.

Camuflado no fundo de sua cueca estavam, aproximadamente, 40 gramas de substância semelhante à maconha, 97 gramas de um pó branco de aspecto de cocaína, 176 gramas de pasta base e cerca de 300 micropontos de LSD.

As referidas drogas e o visitante foram conduzidos à Delegacia Policial de Franco da Rocha para o registro do Boletim de Ocorrência.