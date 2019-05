Grand Siena preparado de fábrica para GNV tem ótimo custo-benefício

Reconhecido por sua versatilidade, combinando grande espaço interno e porta-malas de 520 litros (o que otimiza ainda mais a instalação dos cilindros de gás), o Fiat Grand Siena Attractive 1.4 é o único veículo disponível no mercado que já traz de fábrica motor preparado para o GNV. Entre as modificações, o cabeçote do motor tem válvulas e sedes de válvulas que são produzidos com material mais resistente e com nova geometria, garantindo durabilidade e confiabilidade. O coletor de aspiração foi projetado para receber na posição correta os bicos injetores de gás. Isso traz mais segurança e maior rendimento para a conversão, pois melhora o enchimento do motor e a formação da mistura ar combustível. Estas modificações garantem a vida útil do motor bem como evitam uma maior depreciação do veículo para quem optar pela utilização de GNV.



Lançado a partir de R$ 54.990,00, o Novo Grand Siena, que já foi apontado como o sedan com melhor custo de manutenção, apresenta uma das menores despesas por quilômetro rodado do mercado e permite a recuperação do valor investido no Kit GNV em até seis meses – considerando uma rodagem de três mil quilômetros por mês e dependendo do preço dos combustíveis. Entre os destaques, está a vantagem da manutenção da garantia original de fábrica. No Novo Grand Siena, ela é de um ano para o veículo total e de três anos para motor e câmbio quando a venda for pela Rede de Concessionários Fiat.



O Novo Grand Siena Attractive 1.4 também oferece um competitivo pacote de equipamentos de série, que inclui ar condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos dianteiros com one-touch e sensor antiesmagamento, lane change (função auxiliar para acionamento das setas indicando trocas de faixa), computador de bordo, predisposição para rádio, alertas de limite e manutenção programada de velocidade, faróis biparábola e follow me home.

Foco nas necessidades dos clientes

O Novo Grand Siena foi desenvolvido sob medida pela Fiat para atendar às necessidades de um público crescente e exigente: motoristas que utilizam o veículo como ferramenta de trabalho e precisam rodar largas distâncias diariamente com todo o conforto e segurança. Vale lembrar ainda que o GNV também terá uma importante expansão em sua oferta no Brasil. As reservas de pré-sal colocaram o País como o sexto maior detentor de reservas de gás no mundo, com novas fontes de extração e ampliação da rede de distribuição em todo o território nacional.