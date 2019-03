Grand Carnival 2019: tecnologia, design e espaço de sobra!

Potência e segurança

Sob o capô, o poderoso motor V6 de 3.3 litros, DOHC, 24 válvulas, CVVT, à gasolina, é capaz de desenvolver 270 cv de potência a 6.400 rpm e 32,4 Kgm de torque a 5.300 rpm. A transmissão é automática de seis velocidades, com opção de trocas sequenciais e sistema Eco Drive, garantindo uma pilotagem segura e agradável.

No quesito segurança, a Grand Carnival vem equipada com o que há de mais avançado. Sensores de estacionamento dianteiro e traseiro, air bags frontais, laterais e de cortina, câmera de ré, sistema Isofix na 2ª e na 3ª fileiras, controles eletrônicos de tração e estabilidade (TSC e ESC), assistente na partida em subidas (HAC), Electronic Brake Force Distribution (EBD), Antilock Braking System (ABS), assistente de tráfego cruzado (RCTA), detector de ponto cego (BSD), sistema Auto-Hold e espelho retrovisor interno eletrocrômico com antiofuscamento são alguns dos equipamentos padrão para melhor controle dinâmico e segurança dos ocupantes.

Conforto

O interior da Grand Carnival adiciona mais refinamento ao novo modelo. Além de novos gráficos no painel de instrumentos, o condutor conta com console central atualizado, freio de estacionamento eletrônico (EPB) e carregador de celular wireless para ainda mais comodidade e conveniência.

Tecnológica e estilosa, a Grand Carnival possui cockpit de sedã premium, projetado para auxiliar na sensação de amplitude, com qualidade de acabamento única. O veículo possui ar-condicionado digital com ionizador e controle independente frontal Tri Zone com saídas para a 2ª e a 3ª fileiras, além de sistema multimídia com tela de 8” sensível ao toque, GPS, DVD player, rádio, CD/MP3, entrada auxiliar, USB e Bluetooth com controle de chamadas no volante. Com regulagem de altura e profundidade, o volante multifuncional também possui piloto automático, controle do sistema de som e computador de bordo.

Conforto e praticidade também são evidenciados por portas deslizantes com abertura elétrica em ambos os lados, com comando que pode ser acionado por botões no painel, na segunda fileira, nas maçanetas e na chave do veículo. No interior, o teto solar duplo panorâmico amplia a sensação de espaço.

Espaço

Com acomodação para 8 passageiros, a minivan permite configurar os assentos de diversas maneiras, com fácil acesso à terceira fileira e rebatimento dos bancos. Revestidos de couro, possuem ajuste elétrico para motorista e passageiro.

Com 5.115 mm de comprimento, 1.985 mm de largura, 1.755 mm de altura máxima e 3.060 mm de distância entre-eixos, a Grand Carnival também se destaca pelo espaçoso porta-malas, que possui capacidade normal de 960 litros e abertura automática sensível à aproximação. O volume é de 2.220 litros com a 3ª fileira de bancos rebatida e de 4.022 litros quando a 2ª fileira de bancos também está rebatida.

Equipamentos

MOTOR & TRANSMISSÃO

Motor 3.3 L, V6, 24 V, 270 cv a 6.400 rpm – gasolina

Transmissão automática de 6 velocidades sequenciais

CONFORTO & CONVENIÊNCIA

Abertura elétrica das portas laterais corrediças

Abertura elétrica do porta-malas por aproximação

Ar-condicionado digital com ionizador, controle independente frontal Tri Zone e comando de velocidade, temperatura e modo na 2ª fileira de bancos

Banco do motorista e passageiro com ajuste elétrico – 8 opções de variação

Banco do motorista com memória e suporte lombar elétrico

Bancos dianteiros com porta-revistas no encosto

Bancos para 8 ocupantes e rebatíveis na última fileira

Botão Start/Stop para partida do motor por reconhecimento da chave Smart Key

Carregador de celular wireless (celulares que possuem a tecnologia wireless charger)

Chave Smart Key para abertura das portas, acionamento do alarme, função pânico integrado e sistema antifurto

Computador de bordo com controle no volante

Console central com descansa-braço, porta-objetos, porta-copos e porta-óculos

Console no teto com luzes de leitura e espelho convexo

Cortinas para passageiros na 2ª e 3ª fileiras

Destravamento elétrico interno da tampa de combustível

Encostos de cabeça com ajuste de altura (todos)

Espelho retrovisor interno eletrocrômico

Espelhos retrovisores com sistema de auxílio de estacionamento (Tilt Down)

Freio de estacionamento com acionamento eletrônico (EPB)

Iluminação no porta-malas e porta-luvas

Indicador de marchas no conjunto de mostradores

Lanterna auxiliar portátil no porta-malas

Painel de instrumentos Supervision de 7” com velocímetro digital

Para-brisa com desembaçador automático

Para-sol com espelho, iluminação, porta-ticket e extensão lateral

Piloto automático com controles no volante

Porta-copos (10) e porta-garrafas (4)

Porta-objetos com tampa no painel frontal

Porta-luvas refrigerado

Revestimento de couro nos bancos, volante, alavanca de câmbio e painéis laterais

Sistema de som com 4 alto-falantes e 2 tweeters

Tomadas auxiliares de energia 12 V (2 dianteiras e 1 traseira)

Travamento elétrico central das portas e porta-malas através de sensor de velocidade

Vidros com comando elétrico nas 4 portas e antiesmagamento

Volante com regulagem de altura e profundidade

EXTERIOR & DESIGN

Antena estilo Shark

Espelhos retrovisores externos com regulagem e rebatimento elétrico e setas integradas com Led

Faróis de neblina com lentes elipsoidais

Farol de LED

Farol baixo temporizado para iluminação noturna

Grade dianteira e tampa traseira com detalhes prateados

Limpador do para-brisa com acionamento intermitente de frequência variável

Para-choques, maçanetas e espelhos retrovisores na cor do veículo

Rack de teto e spoiler traseiro

Rodas de liga leve aro 18” e pneus 235/60R

Teto solar duplo panorâmico

TECNOLOGIA & SEGURANÇA