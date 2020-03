Governo prorroga prazo para aplicação da nova carteira de identidade

A adoção do novo modelo de carteira de identidade prevista para ser obrigatória a partir de março desse ano teve o prazo prorrogado pelo Governo Federal e passa a valer em março de 2021. Essa é a segunda vez que o prazo é alterado. O prazo original, do decreto 9.278/2018, era março de 2019. A medida foi publicada em 28 de fevereiro no Diário Oficial da União.