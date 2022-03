Governo libera saques de até R$ 1.000 do FGTS. Confira calendário

O valor de R$ 1.000 é o máximo possível – quem tiver menos, poderá tirar até o que tem de saldo. Os pagamentos serão feitos por meio do aplicativo Caixa Tem, e a partir dele será possível transferir para outra conta corrente ou poupança, ou realizar pagamentos. As quantias ficarão disponíveis automaticamente nas datas previstas no calendário no fim da matéria e poderão ser sacadas até 15 de dezembro de 2022. O que não for resgatado será recolhido para conta do trabalhador, com correção. Confira o cronograma, que leva em conta o mês de nascimento do indivíduo.

Nascidos em janeiro: valores ficarão disponíveis a partir de 20 de abril

Nascidos em fevereiro: valores ficarão disponíveis a partir de 30 de abril

Nascidos em março: valores ficarão disponíveis a partir de 04 de maio

Nascidos em abril: valores ficarão disponíveis a partir de 11 de maio

Nascidos em maio: valores ficarão disponíveis a partir de 14 de maio

Nascidos em junho: valores ficarão disponíveis a partir de 18 de maio

Nascidos em julho: valores ficarão disponíveis a partir de 21 de abril

Nascidos em agosto: valores ficarão disponíveis a partir de 25 de abril

Nascidos em setembro: valores ficarão disponíveis a partir de 28 de abril

Nascidos em outubro: valores ficarão disponíveis a partir de 1º de junho

Nascidos em novembro: valores ficarão disponíveis a partir de 08 de junho

Nascidos em dezembro: valores ficarão disponíveis a partir de 15 de junho

Com informações da Jovem Pan