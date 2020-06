Governo federal vai prorrogar o pagamento do auxílio emergencial

De acordo com o que foi divulgado, a equipe econômica trabalha com a proposta de duas novas parcelas no valor de R$ 300. Mais detalhes não foram passados.

O auxílio é um benefício financeiro concedido pelo governo federal a trabalhadores informais, microempreendedores individuais, autônomos e desempregados, e visa fornecer proteção no período de enfrentamento à crise provocada pela pandemia do novo coronavírus, causador da Covid-19. Inicialmente, a previsão era o pagamento de três parcelas de R$ 600 (R$ 1,2 mil para mães solteiras).