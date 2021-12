Governo Federal autoriza investimentos na região

A responsável por angariar os investimentos privados para o desenvolvimento do sistema de esgoto e abastecimento de água, autorizados pelo MDR, Ministério do Desenvolvimento Regional, será a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo).

No planejamento, serão 22 cidades contempladas e cerca de 1,4 milhão de pessoas que usufruirão dos novos sistemas. O prazo máximo de início das obras é fevereiro de 2026.

Na região, a implantação do Sistema de Esgotamento Sanitário acontecerá em Caieiras, Francisco de Morato e Franco da Rocha. O projeto terá focos diferentes para cada cidade.

Obra atrasada

Em Caieiras, quem passa pela Rodovia Tancredo de Almeida Neves, SP-332, na região do antigo MAC, nota uma vultuosa obra da Sabesp. No local, está sendo construída uma das duas ETEs, Estação de Tratamento de Esgoto.

A obra que teve início em meados de 2011 deveria ter sido finalizada em 2013, mas continua abandonada. O jornal Regional News fez matérias envolvendo a situação e, em 2020, na mais recente publicação, a Sabesp informou que a ETE Caieiras estava com 80% das obras finalizadas. Em função de descumprimento por parte da empresa contratada, a Companhia rescindiu em 2019 o contrato e iniciou nova licitação para conclusão das obras.

Como nada mudou, novos questionamentos foram feitos, mas nenhuma resposta foi encaminhada até o fechamento da edição.