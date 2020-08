Governo do Estado atualiza Plano SP. Caieiras e região continuam na fase laranja

A região Norte da Grande São Paulo onde estão inseridos os municípios de Caieiras, Franco da Rocha, Francisco Morato, Mairiporã e Cajamar, continua na fase laranja, segundo comunicou o Governo do Estado.

Com a atualização, 86% da população do estado está em regiões localizadas na fase amarela. A capital, as sub-regiões Sudoeste, Sudeste e Leste da Grande São Paulo, a Baixada Santista e Araraquara permanecem na etapa amarela, fase que permite reabrir bares, restaurantes e salões de beleza com 40% da capacidade, além de academias com 30% de vagas e expediente limitado a seis horas por dia. A permanência por 28 dias seguidos na fase amarela também permite a reabertura, com limitações, de espaços culturais como museus, bibliotecas, cinemas, teatros e salas de espetáculos.

Das 17 áreas de DRSs estabelecidas no Plano São Paulo, apenas Franca e Registro permanecem na etapa vermelha, com restrição total ao atendimento presencial de comércios e serviços não essenciais.

A sub-região Oeste da Grande São Paulo regrediu para a fase laranja, onde permanecem as regiões de Barretos, Presidente Prudente, São José do Rio Preto e sub-região Norte da Grande São Paulo. Esta etapa permite funcionamento com 20% da capacidade de público em escritórios em geral, imobiliárias, comércio de rua, shoppings e concessionárias. A abertura é restrita a quatro horas diárias, todos os dias, ou seis horas durante quatro dias e fechamento por três.

Novas classificações

Fase 1 – Vermelha: Franca e Registro.

Fase 2 – Laranja: Barretos, Presidente Prudente, São José do Rio Preto, Sorocaba, GSP Oeste (Osasco) e GSP Norte (Franco da Rocha).

Fase 3 – Amarela: Araraquara, Araçatuba, Bauru, Campinas, Piracicaba, São João da Boa Vista, Marília, Taubaté, Ribeirão Preto, Baixada Santista, GSP Leste (Guarulhos), GSP Sudeste (ABC) , GSP Sudoeste (Taboão) e cidade de São Paulo.