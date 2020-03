Governo de SP recomenda o fechamento de shoppings e academias

De acordo com o comunicado, os centros de compras tem até a segunda-feira, 23, para fechar as portas. Essa situação deve prevalecer até o dia 30 de abril. A recomendação não se aplica a shoppings do interior e do litoral, apenas da Grande São Paulo.

A ação atinge também academias de ginástica na Grande SP que devem ter as operações encerradas até o domingo, 22. O governador destaca ainda que aglomerações em praias e clubes não são recomendadas.

Para chegar a decisão sobre os shoppings, a secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado, Patrícia Ellen, que participou da coletiva, informou que a medida foi discutida com entidades do setor.

O Estado recomendou que empresários e lojistas concedam férias coletivas a funcionários durante o período de paralisação e evitem demissões.

“A nossa recomendação é para que os empregadores não demitam e preservem os empregos. O coronavírus não se eterniza, ele tem um prazo determinado”, declarou Doria. “Faço um apelo como Governador para que empregadores não se precipitem e estabeleçam condições adequadas para antecipar férias”, acrescentou.

O Governador disse que outros estabelecimentos comerciais, como bares, lanchonetes, restaurantes e padarias, estão liberados para funcionar normalmente, mas que as medidas de enfrentamento ao coronavírus são revisadas diariamente.

Na terça-feira, 17, já tinha ficado definido que as delegacias de polícia vão funcionar em regime especial. O atendimento ao público será mantido apenas para registro de crimes graves.

*Matéria atualizada às 15h45