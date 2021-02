Governo decreta toque de recolher das 23h às 5h em todo o estado de São Paulo

Neste momento, o estado registra 1.990.554 casos e 58.199 óbitos pela doença. “Sem vidas não há consumo. Mortos penalizam famílias, entristecem cidades, regiões”, lamentou o governador.

O coordenador do Centro de Contingência da Covid-19, Paulo Menezes, afirmou que a equipe já estava prevendo um aumento por causa do feriado de Carnaval. O coordenador destaca que a circulação de novas variantes também pode ter impactado os números. Na última semana epidemiológica, foi observado um aumento de 9,1% no número de internações por Covid-19 no estado. Nos últimos 10 dias, São Paulo viveu um aumento progressivo da quantidade de pacientes internados em UTI. O aumento foi de 660 pessoas internadas. Apesar do estado ainda ter leitos de UTI, disponíveis, a medida visa mitigar o possível problema. O secretário de Saúde, Jean Gorinchteyn, relatou uma queda de 9% no número de casos e de 12% nos óbitos na última semana epidemiológica. Apesar disso, acredita-se que esses números serão incrementados nas próximas semanas como consequência das aglomerações no Carnaval.

De acordo com Menezes, sem o “lockdown” noturno e medidas mais rígidas de restrição, os leitos de UTI se esgotassem em aproximadamente três semanas.

As vigilâncias sanitárias municipais, em conjunto com a Polícia Militar e o Procon, serão responsáveis por fiscalizar o “lockdown” noturno. Fernando Capez, diretor executivo do Procon, explicou que a multa está presente no Código Penal.

O governador de São Paulo enfatizou que os trabalhadores que estarão voltando para casa não serão punidos. “Nós não vamos, evidentemente, punir ninguém que estiver voltando para a sua casa. O transporte público não será interrompido, será restringido, limitado”, explicou Doria. “Se fosse toque de recolher, não teríamos transporte coletivo depois das 23h. Aplicativos, táxis, postos de combustíveis e supermercados não poderiam operar depois de 23h. Não há restrição, não há proibição para esse funcionamento. O objetivo é evitar aglomerações”.

Com informações da Jovem Pan