Governo de SP oferece 445 vagas para cursos de qualificação profissional

As inscrições já estão abertas e se encerram em 3 de março. Elas podem ser realizadas através do site www.saopaulocriativo.sp.gov.br. Ao final deste período, os alunos vão receber uma convocação por e-mail com a data, horário e local de comparecimento para início do curso.

Podem participar maiores de 16 anos, alfabetizados e que residam no Estado de São Paulo. As aulas têm previsão de início a partir da segunda semana de março.

O programa atua na qualificação e formação profissional dos inscritos com foco no desenvolvimento da criatividade de forma inovadora e empreendedora. O objetivo é contribuir com a geração de emprego e renda em segmentos da cultura, inovação, design, desenvolvimento de softwares, publicidade, gastronomia, turismo e áreas ligadas ao entretenimento. Os cursos são realizados em parceria com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo e do Centro Paula Souza.

Em Francisco Morato, os cursos oferecidos são de Marketing Digital e Vendas em Redes Sociais. As aulas serão oferecidas na Rua Virgílio Martins de Oliveira, nº 824, Vila Heloísa.