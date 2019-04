Governo de SP muda calendário de escolas estaduais e reduz férias de julho

A partir de 2020, as escolas da rede estadual terão quatro períodos de férias escolares, com redução do recesso no mês de julho. Em vez de um mês de férias no meio do ano, professores e alunos terão apenas quinze dias de descanso no período. A mudança foi anunciada pelo governador de São Paulo, João Doria (PSDB), na sexta feira, 26.