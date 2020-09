Governo de SP aponta queda no índice de acidentes de trânsito em Caieiras

O programa consiste em ações para a redução de acidentes e fatalidades no trânsito com recursos provenientes das multas aplicadas pelo Detran.SP para o desenvolvimento de iniciativas preventivas como sinalização, engenharia de tráfego e educação para o trânsito, em parceria com 304 prefeituras, que representam todas as cidades do Estado de São Paulo integradas ao SNT, Sistema Nacional de Trânsito.

Fonte: PMC