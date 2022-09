Governo de São Paulo vai realizar concurso público para 15 mil professores

O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, autorizou a realização de concurso público para a contratação de 15 mil professores, sendo 10,7 mil com ingresso na Jornada Ampliada (40 horas) e 4,3 mil na Jornada Completa (25 horas). A medida foi publicada na edição desta terça-feira, 6, do Diário Oficial do Estado.