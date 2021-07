Governo de São Paulo anuncia ampliação no funcionamento das atividades econômicas

Com obediência aos protocolos sanitários, as atividades econômicas serão ampliadas em 2 horas, a partir da sexta-feira, 9. Comércios (shoppings, lojas, bares, restaurantes e demais atividades comerciais, religiosas e de serviços gerais) poderão funcionar das 12 até as 23 horas. Antes poderiam ficar abertos até as 21 horas. A taxa de ocupação passa de 40 para 60%. A transição tem validade até 31 de julho e pode ser modificada, dependendo dos números apresentados nesse período.

As aulas do ensino técnico e superior voltam a ser presenciais em 2 de agosto, também com a taxa de ocupação limitada a 60%.

Uma grande novidade envolve o setor de eventos. A partir de 17 de julho, serão organizados 30 eventos modelos com pessoas vacinados e testagem, envolvendo as área de negócios, lazer, esporte e turismo. “A retomada será gradual e com segurança. Mas estamos felizes com a possibilidade dessa retomada”, disse João Doria.

Membros da equipe de governo que se manifestaram durante a coletiva ligaram o fato da ampliação das atividades à campanha de vacinação. “Só está sendo possível devido a imunização. Mas é necessário manter todos os cuidados sempre”, disse Paulo Menezes, coordenador do Centro de Contingência do Covid-19, lembrando da variante Delta que está sendo investigada e requer atenção de todos.

A medida de flexibilização deve ser analisadas pelas prefeituras em cidades que ainda apresentam ocupação de internação ainda alta.