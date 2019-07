Governo anuncia liberação de contas ativas do FGTS

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) confirmou, nesta quarta-feira, 17, que vai anunciar nesta semana a liberação de recursos do FGTS, Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, para dar uma “pequena injeção na economia”. O anúncio foi feito na Argentina, em entrevista coletiva após o encontro da 54ª reunião de cúpula do Mercosul. Mais detalhes serão revelados ainda essa semana.