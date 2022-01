Governo anuncia mais dois piscinões na região de Franco da Rocha

Os piscinões têm capacidade para armazenar 366 mil metros cúbicos de água das chuvas e serão construídos no Ribeirão Eusébio, afluente do Juquery, com previsão de conclusão em 24 meses.

A importância da obra é ratificada pelo superintendente do DAEE, Francisco Loducca, que destaca também os benefícios para a rede de transporte público “A redução das inundações em áreas urbanas de Franco da Rocha e Caieiras, cidade vizinha, também contribuirá para que ocorra menos interrupções na operação da CPTM”, destacou.

O piscinão EU-08 ficará localizado entre a Avenida Tonico Lenci, Estrada da Biquinha, Rua Paula Francinete da Silva e Rua Conceição da Silva, nos bairros Chácara São Luiz, Portal da Estação, Jardim Santo Antônio e Vila dos Comerciários. O reservatório, composto por dois bolsões, ocupará uma área de 100 mil m² e terá capacidade para acumular 274 mil m³ de águas pluviais.

Já o piscinão EU-09 será construído em um trecho entre as estações Franco da Rocha e Baltazar Fidélis, da Linha 7–Rubi da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM), na região central do município. Com área total 90,5 mil m², ele terá capacidade para acumular até 92 mil m³ de chuvas.