Google Maps terá rotas de transporte público em tempo real em Caieiras

De acordo com o site Tecnoblog, a atualização será distribuída “nos próximos meses”, segundo o Google, e ficará disponível na web e nos aplicativos para Android, iPhone e iPad.

Algumas cidades, como Recife e Salvador, já têm rotas de transporte público no Google Maps. A novidade é que a posição dos ônibus aparecerá no mapa em tempo real.

Com essa novidade, será possível consultar detalhes como rotas e quantidade de paradas diretamente no Maps. O usuário verá ainda os horários programados de cada linha, para planejar a viagem e se prevenir contra possíveis atrasos. As informações vêm do CittaMobi, serviço que reúne dados sobre linhas de ônibus em diversas cidades do Brasil, segundo a reportagem.

Dentre as cidades que o Google Maps terá rotas em tempo real no Estado de São Paulo estão Caieiras, Cajamar e Franco da Rocha.