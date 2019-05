Golpe de Estado vem a Caieiras lançar DVD

Canções como ‘Caso Sério’, ‘Libertação Feminina’ e a aclamada ‘Noite de Balada’ devem embalar a noite dos roqueiros. “A gente faz uma seleção das nossas principais músicas. Na verdade, o DVD já é um apanhado bem bacana de todas as fases da nossa carreira e nos baseamos nele para montar o show”, avisa o baixista Nelson Brito, um dos fundadores da banda.

Além do Golpe de Estado, o evento terá a apresentação de outras duas atrações: Gatos Feios e SuperRádio. A primeira, natural de Caieiras, busca relembrar sucessos dos Anos 50/60 misturando elementos do Rockabilly, Country Rock, Surf Music, Jovem Guarda e muito Rock’n’Roll; já a SuperRádio vai prestar homenagem à obra de dois ícones do rock nacional: Legião Urbana e Capital Inicial. “As duas bandas têm o mesmo embrião, que é o Aborto Elétrico. Elas parecem se completar”, afirma o vocalista Evandro De Marco. Músicas como ‘Tempo Perdido’ e ‘Será’ – da Legião, e ‘À Sua Maneira e Veraneio Vascaína’ – do Capital, têm lugar garantido no repertório.

Serviço

“DVD 30 Anos” Golpe de Estado

Data: 25/05 – 17 horas

Local: VALHALLA PUB – Rua Maria Maderick Manoel, 60 – Nova Caieiras