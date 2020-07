Golpe da troca de cartão é aplicado em frente aos bancos. Saiba como se prevenir

O Procon-SP, alertado por cidadãos quanto aos golpes, traz orientações para evitar que o cidadão seja enganado.

Como funciona

O criminoso aborda o consumidor quando ele sai da agência bancária como se fosse um funcionário do banco – com roupa e crachá de identificação – e alega que devido a um erro na transação, precisa verificar o seu cartão. Após a entrega, o criminoso troca o cartão sem que o consumidor perceba e o devolve. Saques e transferências indevidas são realizadas.

Como evitar

O consumidor deve lembrar que a senha não deve ser passada a terceiros em nenhuma ocasião; deve ficar sempre atento ao cartão e conferi-lo na devolução. Ao usar o cartão, deve também observar se a senha está sendo digitada na tela certa e lembrar que o campo de senha mostra apenas asteriscos, nunca os números digitados. É preciso redobrar a atenção e estar atento.

“Nesse período de pandemia, os golpes aplicados se multiplicaram, principalmente, no sistema bancário. Não entregue sua senha para ninguém, nem por telefone, nem pessoalmente. E se você for vítima, procure o Procon, que irá verificar a responsabilidade da agência bancária e informar a polícia civil”, destaca Fernando Capez, secretário estadual de defesa do consumidor.

Com o objetivo de prevenir o consumidor contra alguns golpes aplicados durante a pandemia, o Procon está lançando uma série com vídeos de alerta e orientação. Confira:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=13&v=n1EMtWnhpmQ&feature=emb_logo