Gol, Voyage e Saveiro chegam a linha 2020

Preços da linha 2020

A cada lançamento ou reestilização, uma alteração certa é nos valores. Por enquanto, o Gol 1.0 continua sendo o mais barato do trio.

Gol 1.0 manual – R$ 46.320

Gol 1.6 manual – 52.760

Gol 1.6 MSI automático – R$ 57.260

Voyage 1.0 manual – R$ 54.370

Voyage 1.6 manual – 58.400

Voyage 1.6 MSI automático – R$ 62.900

Saveiro 1.6 Robust CS – R$ 52.360

Saveiro 1.6 Robust CD – R$ 65.250

Saveiro 1.6 Trendline CS – R$ 64.140

Saveiro 1.6 Cross CD – R$ 84.580

Saveiro Robust

A versão de entrada da Saveiro continua oferecida em versões de cabine simples e dupla. A intermediária Trendline apenas com cabine simples e a de topo Cross é sempre cabine dupla. Já a Robust, ganhou um novo painel.

Itens de série

O Gol e o Voyage são equipados com ar-condicionado, direção hidráulica e vidros e travas elétricas desde a versão 1.0 de entrada. Ambos podem receber o pacote Urban Completo Limited Edition, com rodas de 15 polegadas, central multimídia, retrovisores e vidros traseiros elétricos, sensor de obstáculos atrás e computador de bordo.

O pacote opcional Urban Completo II Limited Edition será oferecido temporariamente com equipamentos como alarme keyless, retrovisores elétricos com função tilt-down, sensor de estacionamento traseiro, vidros elétricos nas quatro portas e rodas de liga leve de 15 polegadas.

O valor do conjunto ainda não foi divulgado pela fabricante, mas deve custar menos do que os R$ 3.105 do Urban Completo.

Separadamente, hatch e sedã podem ganhar rádio com entrada USB ou o sistema multimídia com tela sensível ao toque Composition Touch, com Android Auto e CarPlay.

Gol e Voyage podem tem o motor 1.0 de 84 cv, 1.6 de 104 cv com câmbio manual ou 1.6 de 120 cv com câmbio automático de seis marchas.

Recentemente, a Volkswagen acrescentou um novo pacote de opcionais para Gol e Voyage. Denominado Urban Limited Edition, o kit é oferecido apenas nas versões 1.6 com câmbio automático de seis marchas. Em contrapartida, ele combina os itens do pacote Urban com os do Interatividade Composition Touch ao valor de R$ 3.800.

A inserção desse pacote chega para agradar ainda mais os amantes linha hatch e sedã dessa família da montadora alemã.

Pacote interessante

O pacote Urban Limited Edition é formado pelos seguintes itens:

Computador de bordo I-System com função Eco-Comfort

Alarme com comando remotoarme com comando remoto

Sensores de estacionamento traseiros

Duas luzes de leitura dianteiras e duas luzes de leitura traseiras

Alças de segurança no teto

Chave do tipo “canivete” com comando remoto

Coluna de direção com ajuste de altura e profundidade

Espelhos retrovisores e maçanetas das portas na cor do veículo

Espelhos retrovisores com ajustes elétricos e função tilt-down no lado do passageiro

Espelhos retrovisores externos com luzes indicadoras de direção integradas

Faróis de neblina

Lanternas traseiras escurecidas

Para-sol com espelho iluminado para motorista

Para-sol com espelho iluminado para passageiro

Abertura interna da tampa do porta-malas

Travamento elétrico das portas

Vidros elétricos

4 alto-falantes e 2 tweeters

Sistema de som Composition Touch com App-connect

Rodas de liga-leve de 15 polegadas

Volante multifuncional com comandos do sistema de som e computador de bordo

Normalmente, acrescentar todos os itens dos dois pacotes custaria R$ 5.175 adicionais. Ou seja, o kit Limited Edition representa uma economia de R$ 1.375 na hora de assinar o cheque. Este valor, inclusive, é mais baixo até do que se o cliente instalasse apenas o pacote Urban Completo (R$ 3.105) e a central multimídia Media Plus (R$ 1.035).