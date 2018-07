Gol 2019 oferece versão com câmbio automático e novo motor

Transmissão com altos níveis de conforto e força

A transmissão que equipa o Gol 2019 possui como principais qualidades a alta robustez, rápidas trocas de marcha, alto nível de conforto e boa eficiência energética.

Essa transmissão foi desenvolvida para carros com motores transversais e possui engrenagens planetárias, com acoplamento por conversor de torque. Caracterizado pela suavidade nas arrancadas e trocas rápidas de velocidades, o câmbio AQ160-6F conta com bloqueio do conversor de torque em diversas condições de uso, o que evita o deslizamento interno do componente, reduzindo o consumo de combustível.

É possível realizar trocas manuais através do sistema de trocas sequenciais Tiptronic – por meio da alavanca de câmbio ou pelas aletas atrás do volante multifuncional (opcional) – e também conta com o modo “esportivo” (posição “S”), que altera os momentos das trocas de marchas para rotações mais elevadas, realizando aceleração mais rápida, para um comportamento mais dinâmico do veículo. Recursos exclusivos na categoria do Gol e do Voyage.

Desempenho

O conjunto mecânico composto pelo motor 1.6 MSI de até 120 cv e transmissão automática de seis marchas trabalha em conjunto para garantir também conforto acústico. Nessa configuração, a velocidade do Gol 2019 (equipado com pneus 195/55 R15) com o motor a 1000 rotações por minuto (V1000) é de 45,3 km/h em sexta marcha.

A potência máxima alcançada é de 120 cv (88 kW) com etanol e 110 cv (81 kW) com gasolina a 5.750 rpm, com torque máximo de 165 Nm (16,8 kgfm) com etanol e 155 Nm (15,8 kgfm) com gasolina, ambos a 4.000 rpm.

Com esse motor, o Gol acelera de 0 a 100 km/h em 10,1 segundos e atinge 185 km/h de velocidade máxima (etanol).

Linha 2019 traz estilo atualizado e refinado

Visualmente, o Gol 2019 traz várias novidades em design. Na parte frontal, o capô está mais elevado do que o do modelo anterior, com duas linhas que se conectam aos faróis maiores. O conjunto ótico agora é marcado por ser retangular e traz um recorte no capô.

Com a grade larga e alta, o logotipo da Volkswagen fica localizado totalmente fora do capô, permitindo que a linha que marca o capô seja toda horizontal e precisa.

O para-choque dianteiro tem entradas de ar na parte inferior e linhas geométricas, bem definidas e de aparência mais esportiva. Os faróis de neblina têm formato trapezoidal e são cobertos por uma moldura preta.

Interior mais moderno e refinado

N linha 2019 o Gol traz um dos interiores mais modernos do segmento sendo referência em termos de conforto e design.

Todas as linhas que marcam o painel seguem um design horizontal, a exemplo da faixa inferior que percorre o painel de um lado a outro. Com aplicação da tecnologia In Mold Decoration – IMD, o detalhe do painel ganha destaque nas cores e grafismos aplicados. As saídas de ar contam com um formato angulado, bastante elegante e funcional, características encontradas em veículos de categorias superiores.

O volante multifuncional (opcional) oferece ainda mais sofisticação ao interior dos modelos. O instrumento combinado (cluster) traz iluminação de LED, combinando com a iluminação do console central e do sistema de infotainment.

Itens e equipamentos de série

O Gol 2019 sai de fábrica equipado com ar-condicionado, direção hidráulica, banco do motorista com ajuste de altura, suporte para celular integrado ao painel com entrada USB (exclusivo no segmento), travamento elétrico das portas e vidros dianteiros com acionamento elétrico.

A lista de equipamentos de conforto e conveniência é composta ainda pelo encosto do banco traseiro rebatível, desembaçador traseiro, alerta sonoro de faróis acesos, tomada 12V no console central e para-sol com espelho para motorista e passageiro. Entre os itens de aparência, destaque para os para-choques pintados na cor do veículo, as rodas aro 15 (pneus 195/55 R15), antena de teto e faróis com máscara negra.

Segurança

Equipado de série com freios ABS de última geração com distribuição eletrônica de frenagem (EBD), dois airbags, cintos de segurança dianteiros com pré-tensionador, alerta de não utilização de cinto de segurança do motorista, três apoios de cabeça com ajuste de altura no banco traseiro e sistema ESS (Emergency Stop Signal ou Sinal de Frenagem de Emergência), herdado dos veículos alemães mais sofisticados do mercado.

Tecnologia e Conectividade

O novo Gol 2019 vem equipado com o sistema ‘Discover Media’, que permite conectividade avançada com os smartphones por meio do App-Connect (Android Auto, Apple CarPlay e Mirrorlink). Com tela colorida sensível ao toque (touchscreen) com sensor de aproximação, oferece ampla interatividade, com várias opções de informação e entretenimento, além de visual moderno e tecnológico. Permite conexão Bluetooth para até dois celulares e possui uma entrada USB. Esse sistema de infotainment traz adicionalmente recurso de navegação que se destaca pela facilidade de uso e interatividade com o painel de instrumentos, possibilitando uma condução mais segura e confortável. Esse sistema também contempla o “MapCare”, que permite a atualização periódica gratuita da base de mapas durante toda a vida do veículo. Fotos, vídeos e músicas em diversos formatos são alguns exemplos de mídias que podem ser “lidas”.