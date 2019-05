GM Chevrolet S10 2020 chega mais segura e tecnológica

Nesse sentido, a montadora americana vem balizando as evoluções da picape S10, que reforça a lista de itens de conectividade e segurança na linha 2020.

Preços e versões

A S10 pode ser encontrada em seis versões de acabamento (LS, Advantage, LT, Midnight, LTZ e High Country), três opções de cabine (simples, dupla e chassis cab), duas de motorização (2.8 TurboDiesel e 2.5 SIDI Flex), dois tipos de transmissão (manual e automática, ambas de seis velocidades), além de dois tipos de tração (4×2 e 4×4 com reduzida e seletor eletrônico). Confira os valores:

GM Chevrolet S10 – Advantage 2.5 Flex 4×2 – R$ 109.590

GM Chevrolet S10 – LT 2.5 Flex 4×2 AT – R$ 123.990,00

GM Chevrolet S10 – LS 2.8 Turbo Diesel – cabine simples – R$ 133.590,00

GM Chevrolet S10 – LT 2.5 Flex 4×4 AT – R$ 129.150,00

GM Chevrolet S10 – LTZ 2.5 Flex 4×2 AT – R$ 130.490,00

GM Chevrolet S10 – LTZ 2.5 Flex 4×4 AT – R$ 138.990,00

GM Chevrolet S10 – LT 2.8 Turbo Diesel 4×4 AT – R$ 171.890

GM Chevrolet S10 – Midnight – Turbo Diesel AT – R$ 175.990,00

GM Chevrolet S10 – LTZ 2.8 Turbo Diesel 4×4 AT – R$ 188.990,00

GM Chevrolet S10 – High Country 2.8 Turbo Diesel 4×4 AT – R$ 191.990,00

A linha 2020 da S10 chega às concessionárias com as seguintes opções de cores: Azul Old Blue Eyes, Prata Switchblade, Branco Summit, Vermelho Chili, Cinza Graphite, Vermelho Edible Berries e Preto Ouro Negro.

Mais competitiva

Mais competitiva, a S10 chega com tecnologias de conectividade trazendo a oferta do multimídia MyLink com Android Auto e Apple CarPlay, além do sistema de telemática avançado OnStar, que permite ao usuário comandar diversas funções do veículo pelo smartphone.

Outra novidade é o apoio de cabeça central do banco traseiro nos modelos com cabine dupla. O item reforça a lista de equipamentos de segurança da picape, que pode ser equipada com seis airbags, alerta de colisão frontal, alerta de mudança involuntária de faixa, câmera de ré com gráficos para auxílio em manobras, alerta de baixa pressão dos pneus, controle eletrônico de estabilidade e tração, controle de velocidade em declive, etc.

Sofisticação off-road

Embora o veículo em questão seja uma caminhonete, o conforto é mais um importante diferencial competitivo da picape Chevrolet. Isso se deve ao sistema CPA, que funciona como um filtro de vibrações e ruídos do motor TurboDiesel (200 cv) e possibilita o acoplamento antecipado da transmissão automática, melhorando também a eficiência energética em até 13% em relação a versão sem a tecnologia.

No caso da versão Flex com injeção direta de combustível (206 cv) também se destaca pela relação desempenho e economia de combustível. O modelo igualmente oferece a praticidade da transmissão automática ou manual de seis velocidades.

Acabamento interno premium, direção com assistência elétrica progressiva, banco com ajuste elétrico, acendimento automático dos faróis, sensor de chuva, luz de condução diurna em LED, sensor de estacionamento dianteiro, acionamento remoto da ignição e do ar-condicionado além de sistema de áudio de alta definição são alguns dos itens disponíveis.

Motorização

A linha 2020 da Chevrolet S10 traz nada menos que o 2.5L com 206CV e 27 mkgf de torque, e o 2.8L Turbo Diesel com 200CV e 51 mkgf de torque, ambos com uma potência incrível.

A força desses motores ainda conta com o conforto da direção elétrica que facilita na hora de dirigir e manobrar. Completa a lista de performance e comodidade, o câmbio automático de seis velocidades das versões Flex.

A aceleração de zero a 100 km/h também subiu de patamar, e a nova linha deve fazer em 10,3 segundos, pelo menos 6 segundos mais rápidos que o seu antecessor que realizava a manobra em 10,9 segundos. A GM Chevrolet S10 sai de fábrica o sistema CPA, Centrifugal Pendulum Absorber, um dispositivo que auxilia na redução de vibrações e ruídos a bordo.

A soma de tanta inovação na parte mecânica resulta em economia de combustível. As melhorias proporcionaram para as versões 4×2 automática a fazer uma média de consumo que beira os 11 km/l na estrada e surpreendentes 9 km/l em áreas urbanas, nas versões 4×4, o consumo médio não caiu tanto, e nos mesmos testes apresentaram números próximos de 10,5 km/l e 8,5 respectivamente nas mesmas condições de terreno.

Itens de série

Dependendo da versão, a picape vem equipada com os itens de série abaixo:

Airbag duplo

Alarme Anti-furto

Alerta de Colisão Frontal

Alerta de Saída de Faixa

Aviso sonoro do cinto de segurança

Cintos de segurança traseiros laterais e central de 3 pontos retráteis

Controle de tração

Controle eletrônico de estabilidade

Farol de neblina dianteiro

Grade de proteção do vidro traseiro

Interruptor para inibir o air bag do lado do passageiro (com indicação visual)

Lanterna de neblina

Luz de condução diurna/ Luz de posição em LED

Alerta de Pressão dos Pneus

Protetor de cárter

Regulagem de altura dos faróis

Seletor eletrônico de tração 4×2, 4×4 e reduzida

Sistema de deslizamento limitado de diferencial (“Limited Slip”)

Sistema de freios com ABS, sistema de distribuição de frenagem (“EBD”) e assistência de frenagem de urgência (“PBA”)

Sistema de imobilização do motor

Tampa traseira com chave

Trava da coluna de direção

Antena de teto

Conjunto de alto falantes – 2 unidades

Conjunto de alto falantes – 2 unidades e 2 tweeters

Conjunto de alto falantes – 4 unidades e 2 tweeters

Sistema premium de áudio com 5 alto-falantes e 2 tweeters

Camera de Ré

Controle do Sistema de som, bluetooth e comando de controle velocidade de cruzeiro no volante

Central multimídia com sistema de som AM/FM stéreo, MP3 player, viva voz através do sistema Bluetooth, função audio streaming por Bluetooth, entrada auxiliar, USB e configurações do veículo

Chevrolet MyLink, com Tela LCD sensível ao toque de 7″, integração com smartphones* através do Android Auto e Apple CarPlay, Radio AM/FM, Entrada USB e Aux-in, Função Audio Streaming, Conexão Bluetooth para Celular e configurações do veículo

Chevrolet MyLink, com Tela LCD sensível ao toque de 8″, navegador integrado, integração com smartphones através do Android Auto e Apple CarPlay, Radio AM/FM, Entrada USB e Aux-in, Função Audio Streaming, Conexão Bluetooth para Celular e configurações do veículo

Abertura da tampa do combustível com acionamento interno

Alça de acesso na coluna dianteira – motorista

Alça de acesso na coluna dianteira – passageiro

Ar condicionado

Chave tipo canivete dobrável

Coluna de direção com regulagem em altura

Computador de bordo com três modos: – Informações de Viagem: velocidade instantânea, odômetro parcial / consumo médio / velocidade média para duas viagens, autonomia, consumo instantâneo, cronômetro e temperatura externa – Informações do Veículo: monitoramento pressão dos pneus, configuração de pressão dos pneus, tensão da bateria, temperatura do líquido do radiador, horas do motor / horas marcha lenta do veículo, temperatura do fluído da transmissão e função de aviso de velocidade – Informações de Consumo: consumo (km/l), tendência de consumo nos últimos 50 km (km/l), índice ECO

Console Central entre os bancos dianteiros com porta-objetos e porta-copos e descança-braço com porta-objetos

Espelhos retrovisores externos elétricos, com luz indicadora de direção integrada e na cor do veículo

Sensor de estacionamento traseiro

Trava elétrica das portas com acionamento na chave

Vidro elétrico na porta do motorista com acionamento por “um toque” e antiesmagamento

Vidro elétrico na porta do passageiro com acionamento por “um toque” e antiesmagamento para passageiro

Vidro elétrico nas portas traseiras com acionamento por “um toque” e anti esmagamento

Vidro elétrico nas portas com fechamento/abertura automática pela chave