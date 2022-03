Glaucio Cristelo no Blue Note

O repertório passa por “Sweet Child O’ Mine “ (Guns And Roses), “Sunday Bloody Sunday” (U2), “Love Of My Life” (Queen), “Hotel California” (Eagles), “Creep” (Radiohead), “Don’t Stop Belivein” (Journey), “Californication” (Red Hot Chilli Peppers), “Enjoy The Silence” (Depeche Mode) e “Stairway To Heaven” (Led Zeppelin). Mas o pianista manda bem também nas autorais, que naturalmente estarão no set, entre elas, “Awake”, “Sky” e “Mess”.

O cara já tem boa bagagem na música. Desde que lançou o primeiro disco em 2009 Cristelo vem arregimentando cada vez mais fãs. Entre seus admiradores está Roberto Medina, organizador do Rock In Rio, que o convidou para se apresentar na área VIP do festival em 2011, despertando o interesse dos convidados e formadores de opinião. Com seu jeitão roqueiro de ser o carioca já mostrou o talento em vários programas da Rede Globo como Altas Horas e Estúdio I. Não tem erro. Conferir o show de Glaucio Cristelo é garantia de arranjos, melodias, performance empolgante convidando o público a cantar e dançar. Recomendo.

SERVIÇO

Glaucio Cristelo – Piano Rock

Dia 31 de março – 20 horas

Blue Note SP

Avenida Paulista, 2073 – 2º Andar – Consolação

São Paulo, SP 01311-300 Brasil

Inf: https://bluenotesp.com/show/piano-rock-glaucio-cristelo/