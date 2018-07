Gincana arrecadou verba para a Apae

O evento contou com a participação de crianças do ensino fundamental e do ensino médio de escolas da cidade que venderam cotas de doação de um carnê.

Participaram da ação as escolas Bimbatti, Safira, Olavo Costa, Interate e Suzart. A entidade agradece as instituições e as pessoas envolvidas na iniciativa para que essa 1º gincana fosse realizada.