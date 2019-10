Ginásio voltou a ser cobrado pela população no Jardim Vitória

Sem um local adequado para praticar futebol e demais atividades, eles pedem explicações da prefeitura. “Quando derrubaram a quadra prometeram uma nova. Anos se passaram e nada até agora. Estamos indo para outros lugares jogar futebol”, disse um jovem do bairro.

Para explicar qual o andamento do processo, o prefeito de Caieiras, Gersinho Romero, foi procurado e informou que existe um projeto em fase de licitação para dar início a construção de um novo ginásio de esportes. “Se tudo der certo, até dezembro encerramos a parte burocrática e no início de 2020 daremos início a construção. Está tudo encaminhado. A quadra foi demolida para a construção do NEC, mas será refeita com uma estrutura ainda maior. Em até sete, oito meses, ele estará pronta”, declarou o prefeito.