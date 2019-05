Ginásio, via e acesso recebem críticas. Prefeitura promete solução

Nesse sentido, algumas medidas vêm sendo adotadas pela prefeitura em busca de atender a demanda e aos reclamos dos cidadãos que essa semana apontaram alguns problemas com o asfalto da Avenida Pauliceia, com a quadra do ginásio Ernesto Diogo de Faria, além da cobrança sobre a abertura de um acesso entre Laranjeiras e o bairro Morro Grande, já prometido pela municipalidade.

No caso da avenida, os motoristas que trafegam pela via apontam muitos buracos na pista como uma situação de perigo. “Tem buraco sobrando e quando desviamos de um, caímos em outro e ainda corremos o risco de bater em outro veículo. Muitos trechos da pista estão assim e é preciso providencias urgentes”, disse Roseli Costa.

As condições da quadra aborrecem quem frequenta o espaço esportivo. “ Essa quadra que as crianças da escola ao lado fazem educação física está com o piso arrebentado e os banheiros estão inutilizáveis”, declarou a mãe de um aluno.

“Pratico aulas de zumba nessa quadra e é difícil essa situação. Sem dizer dos pombos que defecam e temos de ficar desviando”, relatou outra frequentadora do ginásio.

Ainda no bairro, teve quem cobrou uma explicação sobre a implantação de uma via que irá interligar a Avenida Pauliceia, em Laranjeiras, com a Rua Bento Ferreira, no Morro Grande. “A placa indica que as obras foram iniciadas em agosto de 2018, mas não vemos nada”, revelou Otávio Souza.

Para esclarecer acerca das reclamações, o prefeito Gersinho Romero foi procurado e informou que no caso do asfalto da Avenida Pauliceia está em andamento um projeto para fazer um trevo no acesso ao Jardim Morro Grande com verba de um programa do Detran. “Em breve vamos dar início a essa obra e ao recapeamento da avenida”, explicou.

Sobre a rua de interligação dos bairros, esclareceu que a prefeitura aguardada a liberação da Cetesb para dar andamento no acesso que será importante para a comunidade do Morro Grande e Laranjeiras.

Quanto aos problemas do ginásio, disse que autorizou a abertura de uma licitação para reformar a quadra.