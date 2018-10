Gil Gomes morre aos 78 anos em São Paulo

Segundo informações, o jornalista passou mal em sua casa, no bairro Jardim da Saúde, Zona Sul da capital, na noite de segunda-feira, 15. Ele foi socorrido por equipe do Samu e levado para o pronto-socorro do Hospital São Paulo. A morte foi confirmada nesta madrugada. Ainda de acordo com a assessoria do centro médico, ele morreu em decorrência de um câncer.

Gil Gomes nasceu na Moóca, em São Paulo, em 1940. Dono de uma voz potente, começou a carreira jornalística aos 18 anos, em uma rádio, como locutor esportivo. Dez anos depois, na Rádio Marconi, passou a cobrir reportagens policiais. Nos anos 1990 integrou a equipe do popular “Aqui Agora”, do SBT, e mais tarde realizou outros trabalhos no rádio e na TV.