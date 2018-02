Gestores parabenizam alunos por aprovação em vestibulares

Destaque para os estudantes Marcelo do 3º A aprovado nas universidades de Brasília e Federal de Goiás, no curso de direito; Taina também do 3º A vai estudar arquitetura, além dos alunos Hiago Matos, Eric Gonçalves, Kawan Ramon, Thais de Sousa, Pedro, Victor, Vinicius, Gabriela Lima, Analice Sales e Daniel Salvador, todos aprovados em cursos da Etec Franco da Rocha e do Senai.