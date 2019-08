Gestão pública atual atende reclamações do passado

Assim tem sido nos quase 30 anos de atuação e muitas das reclamações e denúncias feitas através desse meio de comunicação têm resultado positivo em favor do cidadão.

Em Caieiras, muitos problemas denunciados durante a administração pública passada que se mostrou resistente em atender, estão sendo solucionados agora com a nova gestão que direciona o atendimento ao povo e para se benefício. Um deles, pauta de matérias do RN, remete ao galpão da Rua Itapeva, no Jardim Boa Vista que teve seu abandono divulgado pela primeira vez em 2012 e agora recebe obras.

De acordo com a prefeitura de Caieiras, ele será transformado em um espaço multiuso com três salas, recepção, três banheiros, incluindo um acessível, uma grande sala de espera e uma praça frontal com área de convivência arborizada. “O galpão será utilizado como núcleo de capacitação de cursos destinados aos moradores do bairro e adjacências”, falou o prefeito Gersinho Romero.

Outros exemplos a serem citados são o Nec do Jardim Vitória que passa por reforma após reclamação dos pais divulgadas no jornal Regional News; a Ememi Maria Gazolla, no Jardim Marcelino, inaugurada em 2008 e pautada em várias matérias do RN e que foi aberta ao público apenas agora; a construção da praça na Rua Floriano Peixoto, no Jardim Marcelino; a pista de atletismo do Centro Esportivo Municipal que apresentava desgaste e segue recebendo melhorias, além das quadras na Rua Assis Crema, no Jardim Esperança, e da Rua Lins no Jardim Boa Vista, que não apresentavam condições de utilização, mas foram reformadas e entregues a população.

Na entrevista que o prefeito concedeu essa semana ao Rnews, ele destacou a importância da imprensa na cidade e elogiou a atuação do jornal em levar a conhecimento do poder público os problemas existentes na cidade. “A cidade cresceu e dar conta de saber de todos as questões é meio impossível. O que a população tem feito em acionar o jornal, contribui para que possamos resolver problemas e deixar a cidade em ordem”, declarou Gersinho Romero.