Gestão do prefeito Lagoinha recebe críticas de caieirenses

“Caieiras está ficando sem rumo. Mudanças de secretários em menos de quatro meses, brigas com vice-prefeito, obras paralisadas, nomeações de pessoas de fora da cidade, demissões em massa como ocorreu no começo do mandato… nada de geração de emprego e nada de novo a não ser escândalos”, escreveu Ricardo Oliveira.

“Eu só ouvi falar desse “Lagoinha” faltando 3 meses pras eleições quando ele começou a ‘meter o pau’ no prefeito em exercício. Nunca nem vi como vereador. Não acho que está fazendo uma boa gestão, mesmo estando no cargo há 6 meses”, comentou Michelle Gomes.

“Infelizmente me arrependo do meu voto no Lagoinha. Se fosse para ter o Kiko por trás da administração dele, ou secretários vindo de Mairiporã eu teria mudado pra Franco ou Mairiporã. Cadê o Hospital de Caieiras, obra que ninguém fala mais nada; a Avenida Salvador da Pátria, que após as 20 horas virou ponto de usuário de drogas; estou aguardando consulta Urologista faz 6 meses e nem retorno tive até hoje. Ou seja, tudo continua igual ou pior”, postou Clelio Sanches da Silva

“O povo se troca por copos de cachaça, cesta básica, fura fila no sistema de gestão de saúde e dentre outras “facilidades” agora arcamos com as consequências levianas”, escreveu Mari Ana.

“Gente como pode uma relação de prefeito e vice chegar a esse ponto?”, questionou Alessandra Santos.

