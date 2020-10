Gerson é preferência para o eleitorado caieirense

Nessa toada, a tentativa é confundir o eleitor para conseguir, a qualquer custo, entrar na prefeitura, mesmo mostrando despreparo e usando de mentiras para conquistar votos.

Uma dupla que está mostrando falta de escrúpulos quando usa de notícias falsas nas caminhadas e nas campanhas em bairros por onde passam, é marcada pela derrota do então ex-candidato a prefeito Cleber Furlan e das continuadas confusões que os partidos aos quais pertencem e presidem estão envolvidos, incluindo o advogado.

A troca de lugar entre Cleber – era candidato a prefeito e virou vice e Lagoinha que era candidato a vice e virou candidato a prefeito – já demonstrou insegurança e dúvidas, principalmente aos eleitores que não entenderam nada os motivos da mudança repentina sem sequer receber explicações de quem fez seus simpatizantes engolir goela abaixo uma decisão que não teve a aprovação de muitos. “Eu não esperava isso. Eu e minha família fomos traídos. Despreparo total. Sem mais nem menos mudam e tudo bem? Já pensou se entram na prefeitura? O que vão fazer com a cidade?”, disse R.R., que prefere manter o anonimato depois de ter recebido o então candidato a prefeito em sua casa.

Não apenas isso, mas um outro fato curioso vem chamando a atenção nessas eleições. Até o fim de 2019, pouco se falava em adversários dentro da prefeitura e Câmara Municipal uma vez que vereadores e prefeito trabalhavam em sintonia, já que vereador não tem poder de ação e depende do prefeito para atender suas indicações. Mas do dia para a noite, dois dos parlamentares se rebelaram contra a atual gestão de Gersinho Romero e, resolveram criticar sistematicamente a administração se declarando adversários políticos do atual prefeito.

Na disputa pelo poder Executivo caieirense aparecem Gersinho Romero (PSD), Professor Franco (PT), Engenheiro Juarez (PSL) e Lagoinha (MDB) que se tornou ferrenho adversário do antes parceiro Gersinho. Na verdade, Lagoinha quer mudar o foco e se esconder das mentiras para o Tribunal Eleitoral ao ocultar bens e do documento com assinatura supostamente falsa.

É notável que as campanhas de Gersinho e Lagoinha são as mais vultuosas tanto nas ruas, como nas redes sociais. A diferença é que enquanto Gersinho mostra o que fez e apresenta propostas, o vereador Lagoinha adotou a postura de criticar a administração que ele ainda faz parte e que, embora tenha recebido assistência do prefeito em seus pedidos, resolveu desafiar a Constituição espalhando notícias falsas para confundir o eleitor contra o atual prefeito.

Na quarta-feira, 28, a reportagem do jornal Regional News percorreu de Laranjeiras ao Vera Tereza e registrou obras em muitas localidades. Para surpresa, alguns desses serviços em andamentos e outros já finalizados foram indicados por Lagoinha e teve o pedido atendido por Gersinho. São os casos do recapeamento da Avenida Marcelino Bressiani e Avenida Armando Sestine, redutos políticos do parlamentar que sequer reconheceu a realização de suas indicações enquanto lhe interessava.

Com a comprovação dessas obras, entre outras espalhadas por todos os bairros da cidade, é possível afirmar que os ataques feitos não passam de ‘jogo sujo’ de Lagoinha que quer chegar ao poder de qualquer jeito. “Sem apresentar propostas, meu adversário se preocupa em atacar a nossa administração que ele mesmo faz parte enquanto nossa equipe continua trabalhando”.

Em Laranjeiras, entrevistamos alguns eleitores. Ivo Ademar Gimenes elogiou a administração de Gersinho Romero e quer a continuidade. “Gerson sempre cooperou com o bairro e apoiou eventos organizados pelos moradores. Agora, está fazendo uma nova via importante e mantém em ordem praças e demais espaços públicos. Merece continuar”, declarou.

Quem também destacou o trabalho do atual prefeito foi Ademir Gomes que reside no Jardim Marcelino. “Apregoam que querem mudança, mas o Gersinho se mostra o mais preparado e deve continuar. Ele é filho de Caieiras e conduz a prefeitura com o coração. Estrutura para governar Caieiras quem tem o Gerson”, disse.

Outras pessoas foram ouvidas, e com larga vantagem elogiam a postura de Gersinho que, além de ser um gestor preparado, tem ações de sobra em benefício da cidade que vem administrando com competência.

Outros não falaram bem nem mal dos outros candidatos.

Maternidade e transporte público

Nesta semana, o atual prefeito publicou um vídeo se defendo do que considera fake news. Ele falou sobre o transporte público e a saúde pública.

De acordo com Gersinho, ao contrário do que os adversários dizem pela cidade, não haverá aumento de passagem duas vezes por ano. “O que existe é o final de um contrato válido por 30 anos de serviço público de transporte e em 2021 será realizada uma nova licitação com relação a esse tema. Existe uma Lei na Câmara para autorizar o Executivo a fazer uma nova licitação. Mas antes será feita uma análise de novos projetos, contratação de uma empresa, de novos itinerários de ônibus, além de audiências públicas. Quem vai decidir a forma e como deve ser administrado o transporte na cidade será o povo caieirense”, disse.

Outro fato desmentido pelo prefeito é quanto a maternidade que permanecerá atendendo no município. “Ela não vai sair de Caieiras”, falou.

A afirmação do prefeito vem ao encontro do que divulgou o jornal Regional News sobre a maternidade com nota oficial do Governo do Estado de São Paulo, responsável pela administração da maternidade em Caieiras.

Vila Rosina

Bastante atrapalhado em suas andanças, Lagoinha se deu mal no bairro de Vila Rosina quando desferiu ataques a Gersinho que, em tom agressivo, ofendeu, mentiu e usou palavras de baixo calão contra o prefeito ao dizer que nada havia sido feito no bairro.

Como exemplo, para os eleitores, no bairro foi feita a reforma do Nec que atende centenas de crianças, fora dizer a creche, antes defasada, que recebeu reforma e zerou a demanda. Várias ruas receberam asfalto com planejamento de término em breve.

Em se tratando de iluminação, a cidade e todos os bairros foram beneficiados e agora estão em ordem com tecnologia de ponta e mais segurança aos moradores.

O Programa Médico da Família foi implantado, em primeira mão na Vila Rosina e Sítio Aparecida, proporcionando comodidade e atenção àqueles que precisam de acompanhamento na saúde.