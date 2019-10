Gerencie arquivos no computador com Web PC Suite

Muita gente ainda se perde na hora de utilizar esses aplicativos. Mas nesse caso, a ferramenta funciona de maneira simples. Depois de instalado, o usuário deve acessar o endereço URL em um computador. Para conectar os dois aparelhos, quando entrar na página, ela terá um código QR. Basta pegar o celular com o aplicativo em funcionando e tocar em “Scan QR Code”.

Com o reconhecimento dos códigos, de forma instantânea, o computador e o celular se conectarão. É importante destacar que eles precisam estar conectados na mesma rede WiFi. Com o reconhecimento feito, computador exibirá uma interface com as categorias: ”File Expert”, “Gallery”, “Music”, Vídeo”. Esses ícones estarão no canto esquerdo do PC, e os dados do seu celular no canto direito.

Nessa sequência, o primeiro ícone é um explorador de arquivos, que mostra pastas com dados salvas no celular. O segundo é para fotos, o terceiro para músicas e o quarto para vídeos. Através dessa tela, tem como reproduzir os arquivos remotamente e também baixá-los para o PC.

Baixe grátis Web PC Suite na loja de aplicativos do seu celular.