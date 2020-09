Gengibre para o metabolismo

O gosto acentuado e marcante do gengibre se deve ao gingerol, que tem propriedades anti-inflamatórias e antioxidantes, protetoras do organismo contra bactérias e fungos. Ainda melhora as náuseas presentes nas enxaquecas e alivia suas dores. Tem ainda desempenho no sistema digestivo, respiratório e circulatório.

Esta raiz tuberosa também é reconhecida com alimento termogênico, é capaz de acelerar o metabolismo e favorecer a queima de gordura corporal. Deve ser evitado por gestantes e por quem tem hipertireoidismo.

Em todos os casos pede-se para seguir a orientação de um especialista antes de usar o gengibre para fins medicinais.