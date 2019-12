Gelo ou água quente? Compressa exige escolha correta

Para esclarecer um pouco mais sobre o tema, Adriano Ribeiro, farmacêutico da rede nacional de farmácias Extrafarma, traz algumas orientações. “É importante saber qual é a bolsa mais indicada, já que os dois tipos causam efeitos diferentes no corpo”, diz.

Segundo o profissional, no caso das bolsas de gelo, elas devem ser preferencialmente usadas para aliviar inchaços e hematomas causados por pancadas e quedas ou lesões nas articulações, tendo maior efeito quando aplicadas até 48 horas após a lesão. Em caso de entorses, quanto mais rápida for a aplicação, melhor o resultado. “O gelo atua como anti-inflamatório, reduzindo sintomas como vermelhidão, inchaço e dor e ajudando a reduzir a extensão da lesão, quando aplicado imediatamente”, explica Adriano.

Já as bolsas de água quente são utilizadas para conforto imediato para tensões musculares mais prolongadas, como torcicolo, e cólicas abdominais, comuns no período menstrual, já que o calor incentiva o relaxamento muscular. “Como o calor também promove a dilatação dos vasos sanguíneos, estimulando a circulação, a bolsa de água quente é indicada, ainda, em casos de lesões inflamadas com pus, como terçol ou furúnculos”, diz Ribeiro.

Ao usar a bolsa de água quente, é importante ficar atento para a temperatura do líquido e o tempo de aplicação, para que o uso não resulte em queimaduras.

Combinação

Dependendo da situação, a técnica mais indicada não é nem com gelo, nem com água quente, mas sim utilizando a combinação dos dois. Em caso de distensão muscular, alguns tipos de inflamações e dores de cabeça, causadas por tensão nervosa ou muscular, é recomendado o uso alternado de gelo e bolsa de água quente. Por meio das sequências de contração e dilatação dos vasos sanguíneos provocadas pela alternância de frio e calor, esse tipo de tratamento estimula a circulação sanguínea na região em que é aplicado.

“Além de não trazer o alívio desejado para a dor, o uso incorreto de gelo e calor pode até mesmo agravar uma lesão, por isso é recomendável sempre buscar a orientação de um médico para estabelecer o tratamento adequado”, ressalta o farmacêutico.