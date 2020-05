GCM realiza ações importantes durante a pandemia

Foram apreendidos diversas pipas com linhas de cerol. O material cortante é proibido no município, de acordo com a Lei Municipal 3082/2001.

A GCM é um dos setores que está atuando na linha de frente em combate ao novo Coronavírus, além de prezar pela segurança de todos os munícipes.

Caso precise dos serviços da GCM ou queira denunciar aglomerações ligue no 153.

Tráfico de drogas

Durante o atendimento a uma denúncia de furto de um veículo no Jd. Esperança, GCMs conseguem informações de outro veículo suspeito, que seria dos praticantes do tal delito, um Volkswagen Santana.

Com o auxílio das outras equipes de plantão foi possível localizá-lo no Serpa, junto ao seu proprietário, que em entrevista aos guardas confessou a participação no crime com um comparsa e sua localização no Jd. Marcelino.

No interior do Santana usado para o furto foram encontrados as rodas do veículo furtado e seu rádio, que já estava instalado no mesmo. Os dois indivíduos praticantes do furto informaram que haviam vendido o carro para uma terceira pessoa que morava nas proximidades.

O então comprador do veículo furtado foi encontrado e juntamente com ele muitas peças. Na vistoria das equipes da Guarda Municipal a sua residência com aval e acompanhamento de seus genitores.

Durante a vistoria na residência uma entrada social que dava acesso a outra casa da família ao lado chamou a atenção da equipe, que acabou localizando nesta outra residência 3264 tubos de cocaína e 355 porções de maconha para a comercialização. O indivíduo foi encaminhado para a delegacia de Caieiras onde responderá por tráfico e receptação de veículo furtado em regime fechado.

Apenas os dois responsáveis pelo furto, que também haviam sido encaminhados à Delegacia, respondem ao processo em regime aberto.