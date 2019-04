GCM prende golpista em Caieiras

De acordo com o delegado titular, Dr. Fábio Cenachi, os dois utilizavam o site Mercado Livre para comprar produtos de forma ilícita. “Eles selecionavam as mercadorias de interesse. Simulavam a efetivação do negócio, depois instituíam um e-mail confirmando o pagamento e esse endereço era o elemento de falsificação utilizado na operação”, disse.

O caso foi descoberto após uma vítima do Rio de Janeiro denunciar a ação. “O morador no Rio de Janeiro teria postado para venda um iPhone. Esse produto foi comercializado dessa maneiro e o grupo confirmou por e-mail que teria efetuado o pagamento. A vítima remeteu o telefone para Caieiras, só que prestando atenção no documento que recebeu, verificou que a extensão do e-mail não era utilizada pelo Mercado Livre e começou a duvidar do procedimento.

Tentou resgatar o telefone na agência postal no Rio e não conseguiu. Veio até Caieiras para tentar efetuar o resgate, mas também não teve sucesso porque já estava com o carteiro para entrega. Então, veio até a delegacia e com o apoio da Guarda Municipal que acompanhou o carteiro, conseguiram chegar ao endereço dos golpistas na região do Serpa, em Caieiras”, declarou Dr. Fábio.

A farsa foi descoberta tão logo o adolescente recebeu o produto, já que se identificou ao carteiro com nome falso. “A GCM abordou todos e já constatou o ato infracional do adolescente e do maior que estava com ele. Dentro da residência, foram encontradas diversas mercadorias obtidas da mesma maneira fraudulenta”, apontou o delegado.

Segundo Dr. Fábio, L.R.N., 18 anos, foi enquadrado pelo crime de receptação qualificada já que ele intermediava a entrega dos produtos conseguido de forma ilícita a um agenciador em São Paulo e também por corrupção de menores uma vez que praticava os delitos em companhia do adolescente que foi sindicado. Eles confessaram ainda que recebiam cerca de R$ 50,00 por cada produto enviado ao agenciador.

Orientação

Para evitar ser vítima de golpes como esse, o delegado pede que as pessoas tenham cautela ao comprar um produto pela internet. “Cabe observar que nesse mundo tão informatizado de hoje, é necessário se cercar de alguns cuidados ao efetuar negócios pela internet, principalmente ao cadastrar documentos”, orientou.

De acordo com Dr. Fabio, o comprador deve se certificar sempre da segurança da página onde pretende comprar, verificar extensões e o formato de identificação desses sites. “De posse de dados pessoais, esses indivíduos conseguem aplicar os mais diversos tipos de golpes como compras efetuadas em nomes de terceiros que muitas vezes nem sequer existem, até empréstimos e financiamentos. Quando não acabam vinculando a compra de veículos. Então, é preciso cautela”.