GCM prende adolescentes acusados de vandalismo contra escola na Calcárea

O jornal Regional News divulgou o caso na edição nº 1413 quando tratou desse crime e de outros casos em uma matéria.

De acordo com a GCM, os adolescentes foram detidos após uma denúncia anônima. Com a informação recebida, os guardas foram até a empresa onde um deles trabalha. No local, ele acabou confessando o crime e ainda revelou o nome do outro envolvido que acabou preso em casa.

Os dois foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Caieiras acompanhado de seus genitores. Eles foram enquadrados pelo crime de ato infracional.