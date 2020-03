GCM fechou comércios que não seguiram decreto estadual

O país vive um momento complicado, porém, é necessário que todos sigam as medidas do Decreto do Governo do Estado de São Paulo e também as determinações municipais no combate à COVID-19. Aqueles que podem, fiquem em casa, isso ajudará a evitar a proliferação do Coronavírus.

Vale ressaltar que somente os comércios de serviços essenciais podem funcionar, sendo eles: alimentação, abastecimento, saúde, bancos, limpeza, segurança, empresas de apoio à infraestrutura de logística, borracharia e oficinas de caminhão, carro e moto. Os estabelecimentos que servem alimentos e bebidas em mesas e balcões poderão atender pedidos somente por telefone ou serviços de entrega.

O prefeito Gersinho Romero criou o “S.O.S. Comércio”, para ajudar os comerciantes que trabalharam em setores que possibilitam a entrega em domicílio durante este período de quarentena. Saiba mais sobre essa no site da Prefeitura de Caieiras: https://caieiras.sp.gov.br.

Caso veja comércios ou pessoas que não estejam seguindo as medidas do Decreto, entre em contato com a GCM no 153, ou contate a fiscalização pelo telefone: 4445-9274.