GCM encontra veículo roubado em estrada de Perus

De acordo com informações da GCM, os agentes faziam ronda quando avistaram o carro roubado, confirmado ao consultar o Sinesp, Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública. Como os ocupantes já tinham se distanciado com o veículo, os guardas continuaram a ronda e acabaram encontrando o automóvel capotado próximo ao campo de futebol do Real.

No local, os GCMs foram avisados por cidadãos, que os ladrões saíram ilesos e fugiram em outro veículo. Ninguém foi preso até o momento.

O carro foi guinchado e devolvido ao proprietário que tinha sido roubado quando chegava em sua casa em 29 de dezembro, no bairro do Limão, em São Paulo.

Participaram da ocorrência a equipe Classe Especial Roberto e Classe Especial Ana.