GCM de Caieiras prende traficante e localiza grande quantidade de drogas

De acordo com os GCMs, o suspeito estava em um terreno na Rua Tomaz Parizotto quando tentou fugir ao avistar os guardas, mas acabou sendo detido. Durante revista pessoal foi localizado em seu bolso R$ 40 e uma sacola contendo certa quantidade de entorpecentes. Para tentar se livrar do flagrante, o traficante quis negociar sua liberdade com os agentes oferecendo uma mala de drogas e entregando o endereço de um possível depósito de entorpecentes em na Vila Guilherme, em Francisco Morato.

Com o apoio de outras viaturas, os guardas municipais foram até o o local indicado e encontraram uma mochila e uma mala contendo 3.589 pinos de cocaína, 52 pedras de crack, 284 buchas de maconha, 3.000 pinos vazios, 2,900 kg de pasta base e 1 balança de precisão totalizando 7.300kg de drogas.

O traficante foi levado a Delegacia de Polícia de Francisco Morato, local onde foi registrada a ocorrência. Participaram da ação os GCMs Thiago, Petrucio, Melo e Bachiega.