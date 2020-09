GCM de Caieiras atua com auxílio da central de monitoramento

De acordo com a corporação, após a primeira ocorrência quando foi realizado uma das maiores apreensões de drogas na cidade, veículos suspeitos utilizados na operação ilícita foram inseridos no banco de dados do sistema de câmeras OCR da prefeitura.

Com as placas cadastradas, no domingo, 20, a GCM conseguiu chegar a mais pessoas envolvidas com tráfico de drogas que utilizam Caieiras como rota desse trabalho ilegal.

A operação resultou na prisão de cinco pessoas e apreensão de grande quantidade de tijolos de maconha. Nas suas ocorrências, o entorpecente foi encontrado dentro dos veículos.

Para o prefeito Gersinho Romero, a melhoria feita na área da segurança não foi em vão e os resultados mostram isso. “É um trabalho de inteligência que implantamos no município. É um investimento aprovado pela população e o sistema de segurança está dando certo. Não à toa somos a cidade mais segura da região metropolitana”, disse o prefeito, relatando que novos investimentos serão realizados no setor.

Em 2018, o jornal Regional News trouxe em primeira mão as novidades envolvendo a central de monitoramento. Os detalhes foram passados por Rodrigo Nery Santiago, Secretário de Segurança Pública e Mobilidade Urbana. O rastreamento de veículos irregulares ou suspeitos, que entraria em operação, foi exaltado na ocasião.