GCM de Caieiras apreende drogas durante patrulhamento em Laranjeiras

De acordo com a Guarda Civil Municipal, responsável pela ocorrência, os GCMs faziam patrulhamento e quando adentraram em uma comunidade do bairro avistaram um adolescente com uma sacola plástica. Ele foi abordado e dentro da embalagem encontraram uma quantidade de entorpecentes e anotações.

Ao ser questionado pelos guardas, ele acabou confessando que traficando drogas no local. Diante do flagrante, dados e partes foram conduzidas a 1° Delegacia de Polícia de Laranjeiras. O adolescente ficou detido e a disposição da justiça.

Participaram da ocorrência, a equipe motorizada plantão “C” juntamente com equipe ROMU 034, CANIL 033 e equipe PMST 030.

*Com informações da rede social da GCM de Caieiras