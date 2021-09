GCM combate incêndio em residência e evita tragédia no Jardim Marcelino

De acordo com a GCM, a corporação foi acionada e informada sobre o incêndio em uma residência. Como existia o risco do fogo atingir outros imóveis, os guardas, com a ajuda de homens da Defesa Civil, iniciaram o trabalho de combate as chamas que foi controlado com a chegada do Corpo de Bombeiros.

Com as chamas controladas, foi realizado o rescaldo dos destroços e a Defesa Civil interditou a residência.

Segundo a GCM, a ocorrência segue em andamento pela Delegacia de Caieiras, pois existe a possibilidade de ter sido criminoso.

#atualização

Por volta das 16 horas, uma pessoa foi detida pelos guardas e levada para a delegacia.