GCM: Canil prende indivíduo que atropelou cidadão com um veículo roubado

Segunda-feira, 1º, em operações envolvendo cães da unidade Canil, a bordo da viatura prefixo 70554, composta pelos Guardas Civis Metropolitanos Encarregado CD Rodrigo, CE Sandro com a cadela ‘Milla’, CE Dionizio com a cadela ‘Moah’, CE Ivanio e GCMf 2ª Classe Jakubowski, após solicitação de apoio pela área de perímetro ambiental no parque Anhanguera, região de Perus, lograram êxito ao localizar indivíduo empreendendo fuga.