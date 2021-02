GCM apreende drogas em bairro de Caieiras

De acordo com a publicação feita pela prefeitura de Caieiras nas redes sociais, o suspeito, ao avistar as equipes, tentou fugir, mas acabou capturado pelos guardas. Com ele foi encontrada uma sacola que continha crack, maconha e cocaína. A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Polícia de Caieiras.

O destaque da ocorrência ficou por conta da participação da Xará, uma Pastora Belga Malinois, integrante da unidade de Canil da GCM de Caieiras.