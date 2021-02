Gastrite é diferente de dor no estômago

Para entender exatamente o que é gastrite é fundamental fazer o diagnóstico correto do problema. O médico gastroenterologista Bruno Sander, cirurgião endoscópico, explica de forma detalhada o que é a gastrite e como os sintomas podem desaparecer. “Trata-se de uma inflamação localizada na mucosa, um revestimento interno do estômago e pode ser dividida, principalmente, em aguda e crônica. No entanto, independente da classificação, geralmente uma dieta balanceada, fracionando as refeições durante o dia ajuda a melhorar os sintomas”.

Ainda de acordo com especialista, o abuso do álcool, cigarro, café e alimentos condimentados influenciam negativamente em todos os tipos de gastrite, a não ser a eosinofílica, que é um tipo de gastrite alérgica.

Risco de câncer no estômago

De todas as gastrites, a crônica é a que apresenta algum risco de causar um tipo de câncer no estômago. Nesse caso, um médico gastroenterologista deverá ser procurado e um exame de endoscopia trará o diagnóstico.

“No geral, a dor de estômago, azia, má digestão e enjoos não são sintomas de gastrite. Comer ou beber em excesso no dia anterior pode causar essas dores, que passam com o tempo. A dica é abusar do consumo de água e manter uma alimentação leve no dia seguinte, para aliviar os sintomas”, orienta Sander.