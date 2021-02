Gasolina, diesel e gás de cozinha ficam mais caros a partir desta 3ª feira

Com os reajustes, o valor médio da gasolina nas refinarias da estatal passará a ser R$ 2,25 por litro, o que corresponde a um aumento de R$ 0,17 por litro. O diesel passará de R$ 2,11 para R$ 2,24/litro. O GLP (gás liquefeito de petróleo) sairá de R$ 2,77 para R$ 2,91 por kg. Considerando o botijão de 13kg, o preço subirá de R$ 35,98 para R$ 37,79.

Este é o terceiro reajuste da gasolina e o segundo do diesel só em 2021.

A Petrobras disse que os valores cobrados nas refinarias são diferentes do que é pago pelo consumidor final no varejo. “São acrescidos tributos federais e estaduais, custos para aquisição e mistura obrigatória de biocombustíveis pelas distribuidoras, no caso da gasolina e do diesel, além dos custos e margens das companhias distribuidoras e dos revendedores de combustíveis”, afirmou a estatal.