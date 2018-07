Gás de cozinha foi reajustado em 4,4% nas refinarias

De acordo com dados da ANP, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, entre 24 e 30 de junho, o preço médio do botijão de gás nas revendedoras era de R$ 68,28.

Desde janeiro deste ano, os reajustes do gás de cozinha passaram a ser trimestrais. Segundo a estatal, o preço de venda às distribuidoras não é o único fator que pesa para o preço final do produto.

Por esse motivo, as revisões feitas pela empresa podem ou não refletir no preço cobrado aos consumidores, que incorpora impostos e repasses de empresas como distribuidoras e revendedoras.