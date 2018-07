Garra-do-diabo: benefícios e propriedades medicinais

Apesar do nome forte, a garra-do-diabo consta na Farmacopeia Europeia como um tratamento efetivo para reumatismo e artrites. O resultado é alcançado em razão da sua ação anti-inflamatória que inibe a síntese de leucotrienos e a lipooxigenase. Este efeito demonstra ser mais consistente com o uso crônico, do que se usados para tratar inflamações agudas.